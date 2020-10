Volvo XC60, quando la sicurezza è un diritto di tutti

Sicurezza per tutti. E' questo il principio alla base della nuova campagna Volvo "XC60 Family Safety" , declinazione del concetto "For everyone’s safety | Per la sicurezza di ognuno" . Una visione globale e ambiziosa, che allarga il concetto di sicurezza stradale, mettendo a disposizione le migliori tecnologie di assistenza al conducente per ridurre i rischi di collisione e tutelare non solo chi è a bordo del mezzo, indipendentemente dalla corporatura e dal genere, ma anche gli altri utilizzatori della strada, come pedoni e ciclisti. Tutto perché il design non dovrebbe mettere in pericolo le persone e la sicurezza dovrebbe essere un diritto di tutti. In ogni auto, in ogni crash test, in ogni azienda, in ogni angolo del mondo. Tra città, auto, confini e marchi. Perché ogni cosa che facciamo è per la sicurezza di ognuno.

Diritto a cui Volvo presta particolare attenzione nello sviluppo dei suoi modelli. Idee e tecnologie che rendono "XC60" la massima espressione dell'auto per la famiglia. Non solo per la capienza del bagagliaio, il comfort e la qualità dei materiali utilizzati, ma anche per la capacità di capire e supportare le esigenze di ogni componente del nucleo. Con tecnologie di sicurezza come il "Lane Keeping Aid" e il "Cross Traffic Alert", Volvo XC60 è progettata per aiutarti a proteggere su strada te e quelli che ami. "L'auto che ti protegge, come tu proteggi gli altri" recita il messaggio chiave della campagna Volvo. Un claim che conferma l'attenzione del brand alla sicurezza della famiglia. Volvo sa bene che essere genitori è un impegno che richiede molte energie e per questo è al loro fianco per sostenerli.

Sforzi ripagati anche dai riconoscimenti ufficiali. Nel 2017 Volvo XC60 è stata eletta infatti l'auto più sicura dell'anno da Euro NCAP sia nella categoria dei fuoristrada di grandi dimensioni sia in assoluto. La XC60 ha ottenuto un punteggio altissimo, il 98%, nella categoria Occupanti Adulti e nella sua classe di appartenenza, Grandi SUV/Fuoristrada, distaccando di ben 20 punti percentuali la concorrente più prossima nella categoria Safety Assist, dove ha ottenuto un punteggio del 95% che ha consentito a Volvo Cars di confermarsi ancora una volta leader della sicurezza automobilistica. Il premio Euro NCAP segue il riconoscimento come Auto dell’Anno 2017­18 ottenuto dalla XC60 in Giappone. La XC60 si è inoltre aggiudicata nel Regno Unito i Car Tech Award 2017 come auto più sicura, con la migliore tecnologia di sicurezza e con il miglior sistema di navigazione satellitare, oltre ad avere ottenuto il riconoscimento di Luxury SUV of the Year nell’ambito del premio Car of the Year 2017 indetto dalla rivista britannica Professional Driver. L'anno seguente la XC60 si è inoltre aggiudicata i prestigiosi premi “North American Utility of the Year 2018” e "World Car of the Year 2018 Award". Da questi riconoscimenti Volvo XC60 ha preso lo slancio confermandosi anno dopo anno la best seller di Volvo nel mondo e punto di riferimento assoluto in termini di sicurezza. Obiettivi raggiunti grazie anche a soluzioni tecnologiche più moderne per poter vincere la complessità della mobilità sostenibile.