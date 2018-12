Il nuovo Grisbì gluten free, piacere per tutti

Nato negli anni Ottanta, è da allora l’emblema dei peccati di gola: frolla croccante dentro, morbida crema all’interno, il piacere seducente di Grisbì ha ammaliato più di una generazione. Sia per il suo sapore distintivo e inimitabile, sia per il nome francesizzante, scelto per avvicinare il biscotto all’idea dell’alta pasticceria parigina: in realtà, però, la parola significa, in termini gergali, “ denaro ”, e più precisamente “refurtiva” o “bottino”, accostamento rafforzato anche dalla forma del prodotto, simile a una moneta. Un biscotto così buono, insomma, che per averlo si è disposti a fare di tutto: non per nulla i primi spot televisivi del Grisbì giocavano proprio su questo accostamento.

Un piacere proibito, quello di Grisbì, che però oggi diventa alla portata di tutti: l’inconfondibile biscotto, sempre fedele alla ricetta originale che l’ha reso famoso in Italia e nel mondo, è ora infatti anche gluten free, garantito dalla certificazione di Aic, l’Associazione italiana celiachia. Perché se è vero che gli amanti di Grisbì sono sempre stati disposti a tutto pur di addentarlo e lasciarsi emozionare dal delicato contrasto tra croccantezza della frolla e la morbidezza del cuore di crema, è altrettanto vero che con la salute non si scherza: in Italia, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, vivono ufficialmente circa 200mila celiaci, ma il dato è sottostimato perché un’altissima percentuale di italiani non sa di essere affetto dalla malattia.

Per garantire la massima sicurezza, quindi, il Gruppo Vicenzi – produttore dello storico biscotto – ha posto non solo grande attenzione alla scelta delle materie prime, ma ha deciso di mantenere all’interno tutto il processo di lavorazione, investendo nella realizzazione di un’area dedicata esclusivamente alla produzione senza glutine. Divenuto così “esclusivamente per tutti”, il Grisbì senza glutine è disponibile sia nel formato da 150 grammi con ripieno al cioccolato o al limone, e in quello da 33 grammi al cioccolato. Ma oltre alla linea gluten free (al cui successo ha contribuito anche la campagna trasmessa sulle principali radio nazionali) il marchio veronese continua a offrire anche i “classici” (gli storici Grisbì al cioccolato, alla nocciola, al limone, al cocco e al caffè), i “cookies” (Grisbì in versione Extreme Cookies ed Extreme Cookies Godivo) e i “moments” (la versione prêt-à-porter dell’inconfondibile Grisbì al cioccolato)