Startup, crescere per continuare ad esistere

Le startup sono spesso sinonimo di innovazione e dinamismo, ma avere un’idea brillante non basta per riuscire a creare un’impresa di successo. Una volta gettate le basi, diventa fondamentale crescere. Senza crescita, una startup rischia di stagnare e di non riuscire a competere nel mercato. Mancanza di mercato, incapacità di reperire finanziamenti, un errato modello di business, un team non adeguato sono infatti tra le cause più frequenti per cui una startup resta soltanto una “buona idea”.