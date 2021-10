La magia del Natale? Nei mercatini delle città svizzere

Mete perfette per le gite fuori porta

Non per niente i mercatini natalizi sono tra le mete preferite per le gite fuori porta degli italiani nel periodo prenatalizio. E quest’anno tra le destinazioni migliori da visitare ci sono le città svizzere, che durante il periodo più magico dell’anno si vestono a festa e si riempiono di luminarie e di alberi decorati, di musica e di aromi: da Basilea a Berna, da Ginevra a Losanna, da Lucerna a Montreux e a Zurigo, sono tante le proposte che allietano l’Avvento, dallo shopping all’arte, da spettacoli di luci e colori ad appuntamenti gastronomici.

La comodità del treno a una tariffa superscontata

E per arrivarci velocemente e in tutta comodità, non c’è niente di meglio del treno, approfittando dell’offerta di Trenitalia e delle Ferrovie Federali Svizzere: acquistando la tariffa Promo Città Svizzere (valida per viaggiare dal 20 novembre al 20 dicembre 2021) si può risparmiare fino al 75% sul prezzo del biglietto. Così, ad esempio, per raggiungere le città svizzere da Milano bastano 25 euro in seconda classe e 45 in prima, mentre da Genova il biglietto costa 30 euro a tratta per la seconda classe e 50 per la prima. E poi, una volta in città, per i visitatori che pernottano in hotel sono a disposizione card gratuite per il trasporto pubblico: in questo modo spostarsi diventa semplicissimo.

Una miriade di iniziative

Nelle città svizzere la magia del periodo natalizio fa fiorire tante iniziative grandi e piccole, che offrono la possibilità di trascorrere momenti magici immersi in un’atmosfera suggestiva: dal pattinaggio su ghiaccio alle specialità gastronomiche, dalla musica all’artigianato, dallo shopping all’arte, ce n’è per tutti i gusti. Ecco quali sono le principali iniziative in programma nelle città raggiungibili con la Promo Città Svizzere: sono talmente tante e variegate che si vorrebbe andare a visitarle tutte!

A Basilea, città dei musei, il mercatino natalizio si tiene dal 25 novembre al 23 dicembre 2021 in Barfüsserplatz e in Münsterplatz, accanto alla Cattedrale, con chalet in legno vistosamente addobbati e leccornie come gli imperdibili Läckerli (tipici biscotti di Basilea). Per chi ama la fondue appuntamento in Claraplatz alla Sennenhütte, tutti i giorni dalle 11 alle 20:30. Quello di Basilea è stato eletto “Miglior mercatino di Natale del 2021” ricevendo oltre 14mila voti sulla piattaforma online European Best Destinations.

A Berna, nel cuore della capitale patrimonio Unesco, l’appuntamento è dal 26 novembre al 24 dicembre in Waisenhausplatz e dal 27 novembre al 24 dicembre in Münsterplatz (dove gli artigiani si impegnano a vendere solo oggetti prodotti nei loro laboratori), fra i prodotti tipici e fiori secchi, oggetti in legno, candele profumate e gioielli. E assolutamente da assaggiare sono il sidro caldo e il pan di zenzero. Da metà dicembre fino a gennaio, poi, la piazza di fronte al Palazzo Federale si trasformerà in una pista di pattinaggio accessibile gratuitamente, mentre dal 25 novembre al 31 dicembre, nel parco Kleine Schanze, si tiene il Mercatino delle Stelle con lo chalet della fondue, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24, e il villaggio con animazioni per i bambini.

A Lucerna l’atmosfera natalizia si respira in ogni via e in ogni piazza della città da fine novembre. Lo shopping inizia nella piazza adiacente alla Chiesa francescana – la Franziskanerplatz – che si anima di luci e bancarelle con il Mercato di Natale, mentre nei fine settimana di dicembre e il giorno dell’Immacolata in Weinmarkt ha luogo l’Handcraft Market per chi è alla ricerca di oggetti fatti a mano. Dal 16 al 19 dicembre musica dal vivo nella Cappella di San Pietro nell’ambito del “Forum internazionale Venite”, e dal 25 novembre al 2 gennaio si pattina sul ghiaccio (con luci d’artista sulla pista) di fronte al Centro Cultura Congressi (KKL), che di sera si trasforma in luogo di ritrovo per un aperitivo o un vin brûlé.

A Montreux dal 19 novembre al 24 dicembre torna la magia di “Montreux Noël”: Il maestoso scenario tra lago e montagne fa da cornice a un mercatino con 150 chalets di prodotti fatti a mano e specialità culinarie. Completano l’offerta la ruota panoramica sul lungolago e un Villaggio di Babbo Natale ad alta quota sul monte Rochers-de-Naye, raggiungibile con il trenino a cremagliera. Per la prima volta, infine, quest’anno il Centro congressi ospita una foresta incantata con sentiero per pattinare, ice bar e un’enorme scultura di ghiaccio.

A Losanna le iniziative prendono il via il 18 novembre con un calendario ricco e diversificato che arriva fino al 31 dicembre. In piazza Saint-François, in Place Pepinet e in Place de l'Europe vengono allestiti i tradizionali mercatini di Natale, mentre in piazza de la Louve sorge il Villaggio dei Bambini e sulla spianata del Flon si può pattinare. E dal 24 novembre al 24 dicembre installazioni luminose con il Festival Lausanne Lumières da ammirare individualmente o con i tour guidati.

A Zurigo sono diversi i mercatini, aperti dal 25 novembre al 23 dicembre: i principali sorgono nella città vecchia al Niederdorf; al Münsterhof circondati dalle case delle corporazioni; in Stazione (questo resta aperto anche il 24 dicembre) e nella scenografica Sechseläutenplatz di fronte al lago con il Wienachtsdorf (il villaggio di Natale) e la pista di pattinaggio. Da non perdere i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Tra gli spettacoli da non perdere, il penultimo giovedì di novembre l’accensione di Lucy, la luminaria con 23mila cristalli che corre per un chilometro in Bahnhofstrasse, la via dello shopping per eccellenza.

Il Noël au Jardin di Ginevra

Un capitolo a parte meritano le iniziative in programma a Ginevra, la cosmopolita “capitale della pace” che ospita, tra i molti organismi internazionali, l’Onu e la Croce Rossa. Il simbolo della città è il Jet d’eau, un’affascinante fontana sul Lago di Ginevra il cui getto crea una colonna d’acqua alta 140 metri. E proprio in riva al lago viene allestito quest’anno, per la prima volta, il mercatino di Natale: dal 18 novembre al 26 dicembre il Jardin Anglais si trasforma in un incantevole scenario per il Noël au Jardin, vero e proprio villaggio natalizio con bancarelle, intrattenimento, bar, enoteche e gastronomia. E tra strudel e raclette innaffiati dal vin brûlé, non mancano attività a misura di bambino, dalla pista di pattinaggio alle animazioni, dai giochi al truccambimbi, per divertire anche i più piccoli consentendo ai genitori di godersi un momento di svago e di relax.

In viaggio sui trasporti pubblici

Se poi si decide che un mercatino non basta e si vuole visitarli tutti (o magari cogliere l’occasione per scoprire altre meraviglie della Svizzera), la soluzione migliore per spostarsi è quella di utilizzare i trasporti pubblici: treni, bus, tram e battelli sono perfettamente sincronizzati, e regalano un’esperienza di viaggio fantastica, tanto che gli stessi svizzeri detengono il record mondiale per l’utilizzo dei trasporti pubblici. Ai visitatori stranieri lo Swiss Travel System propone la possibilità di esplorare luoghi, montagne, laghi e oltre 500 musei con un unico biglietto: lo Swiss Travel Pass, utilizzabile per viaggiare in tutto il Paese su treni, autobus, battelli, ferrovie di montagna (compresi i treni panoramici Premium Glacier Express, Bernina Express, Luzern-Interlaken Express, GoldenPass Panoramic e Gotthard Panorama Express) e sui trasporti pubblici di oltre 90 città. Grazie alla Swiss Family Card, poi, i bambini tra i 6 anni compiuti e i 16 anni non compiuti viaggiano gratis se accompagnati da almeno un genitore in possesso di un biglietto dello Swiss Travel System