In Svizzera con Michelle Hunziker per i mercatini di Natale

Come funziona il Promo Code

“Per gli svizzeri – racconta la conduttrice – muoversi coi mezzi pubblici è una forma mentis. Si arriva in treno nel centro della città e poi è tutto a portata di mano: si può davvero fare a meno dell’auto”. E con i biglietti a tariffa SMART, arrivare con l’Eurocity nelle principali città svizzere da Milano, Bologna, Genova e Venezia è comodo, veloce e conveniente: il Milano-Basilea in 2° classe, ad esempio, parte da 32,80 euro rispetto ai 102 della tariffa standard e ai 41 della Smart; il Venezia-Ginevra da 38,40 invece di 119 in tariffa standard e 48 in Smart, il Bologna-Zurigo da 36 euro invece di 110,50 in tariffa standard e 45 in Smart, il Genova-Zurigo 32,80 invece di 101 in standard e 41 in Smart.

Dal 7 novembre al 4 dicembre, per ottenere i Biglietti a tariffa SMART (acquistabili fino a 7 giorni prima della partenza) e Smart2 (fino a 3 giorni prima della partenza) con lo speciale sconto del 20% è sufficiente utilizzare il codice PROMOSVIZZERA durante il processo d’acquisto. Il codice - utilizzabile per acquisti presso le biglietterie di stazione in Italia, sul sito www.trenitalia.com, tramite App Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate – è valido per viaggiare tra l’Italia e la Svizzera dal 20 novembre al 20 dicembre 2022 in 1° e 2° classe sui treni Eurocity.

E poi, una volta arrivati in centro città, grazie alle card gratuite per il trasporto pubblico messe a disposizione dei visitatori che pernottano in hotel ci si può spostare liberamente, per respirare l’atmosfera dei mercatini di Natale (un must è quello di Basilea, eletto “Miglior mercatino di Natale 2021) ma anche per immergersi nelle tante proposte che vanno dallo shopping all’artigianato, dall’arte alla gastronomia. Oppure anche per arrivare sulle piste da sci: per la stagione invernale 2022/23, i possessori di biglietti Eurocity possono ottenere uno sconto su skipass, scuole sci e noleggio in alcuni comprensori.

Gli appuntamenti con i mercatini di Natale

A Basilea, dal 24 novembre al 23 dicembre 2022, il mercatino vincitore della scorsa edizione si svolge in Barfüsserplatz e in Münsterplatz, accanto alla Cattedrale, con i suoi 155 chalet in legno e con gli imperdibili Läckerli (o biscotti tipici della città). Particolare, sulla Münsterplatz, la Foresta Incantata di Natale, con laboratori per bambini: dalla forgiatura alla decorazione di biscotti e candele. In Barfüsserplatz svetta poi la Piramide di Natale di 13 metri, tradizionale ritrovo dei basilesi per una tazza di vin brulè. Nell’innovativo quartiere di Klein Basel la Rheingasse, ribattezzata per l’occasione “Adväntsgass”, si trasforma invece in un villaggio in miniatura.

A Berna, capitale patrimonio Unesco, l’aria natalizia si respira sia sotto i 6 chilometri di portici, sia nei tradizionali mercatini di Natale. Dal 2 dicembre al 24 dicembre imperdibile è quello dedicato ai prodotti artigianali in Münsterplatz, sotto la Cattedrale (il cui campanile, il più alto della Svizzera con i suoi 100,6 metri, svetta sulla piazza): qui l’Associazione degli Artigiani si impegna a vendere solo oggettistica prodotta nei loro laboratori. Sulla Waisenhausplatz, invece, si trova il mercatino più longevo, con tante idee regalo e decorazioni natalizie. Dal 24 novembre al 30 dicembre nel parco Kleine Schanze (da cui si gode una spettacolare vista sul Palazzo Federale) si svolge infine il “Mercatino delle Stelle” con lo chalet della fondue, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24, e il villaggio con una giostra e tante animazioni per i bambini.

A Lucerna la piazza dello shopping è in Franziskanerplatz , adiacente alla Chiesa francescana, che con il suo mercatino di Natale si anima di luci, suoni e colori. Per chi è alla ricerca di oggetti fatti a mano, nei fine settimana di dicembre e il giorno dell’Immacolata si tiene invece, l’Handcraft Market in Weinmarkt. Dal 2 al 4 dicembre al “Design Schenken” tornano poi i giovani designer svizzeri che propongono idee regalo creative, mentre dal 15 al 18 dicembre, nell’ambito del “Forum internazionale Venite”, è in programma la musica dal vivo nella Cappella di San Pietro. Il 16 dicembre, infine, nella sala del KKL l’atteso “Concerto di Natale” che, diretto da Renè Jakobs, propone opere di Bach e Scarlatti.

A Montreux la magia del Montreux Noël si accende dal 18 novembre al 24 dicembre 2022: il mercatino di Natale (150 chalet con prodotti fatti a mano e specialità culinarie) si svolge in un eccezionale scenario adagiato tra lago e montagne, con un laboratorio nel quale i più piccoli possono creare la loro candela. E con tre attrazioni eccezionali: il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers-de-Naye, a 2.042 metri di altitudine, raggiungibile con il trenino a cremagliera, la ruota panoramica sul lungolago e il Babbo Natale volante che, in sella alla sua slitta, vola sul lungolago di Montreux.

A Losanna, infine, l’appuntamento per i mercatini di Natale del Bô Noël è dal 17 novembre al 31 dicembre 2022 con un ricchissimo calendario di eventi. In piazza Saint-François, in Place Pepinet e in Place de l'Europe le bancarelle puntano sulla convivialità, e si aggiungono a bar e ristori temporanei con fondue e vin brulè, mentre in Place du Château la deliziosa fonduta si accompagna a piatti tipici del Canton Vaud. Dal 1° al 24 dicembre il Festival Lausanne Lumières propone installazioni luminose da ammirare individualmente o con i tour guidati. E per finire in bellezza, la Giant Silent Disco di Capodanno.

Per ulteriori informazioni, sul sito di Svizzera Turismo sono disponibili pagine dedicate all’offerta in treno con il Promo Code di Michelle Hunziker e la guida ai migliori mercatini di Natale