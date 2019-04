Lussino: la vostra destinazione ideale per il 2019

Avete già scoperto le bellezze della Croazia e i suoi segreti meglio custoditi? La vacanza da sogno non è mai stata così vicina!

Nell’Adriatico settentrionale, nel Golfo di Quarnero, è situata Lussino, l’isola conosciuta come isola della vitalità. Già nel XIX secolo Lussino fu proclamata luogo di cura, e tuttora rappresenta il luogo perfetto per raggiungere l'equilibrio tra corpo e mente. Una combinazione di mare, sole e piante aromatiche (sull’isola di Lussino vi sono più di 1200 specie vegetali, di cui 239 appartengono alle erbe medicinali!) che continuamente attira un gran numero di turisti in cerca di una vacanza in armonia con la natura.

Oltre all'aromaterapia naturale che inizia con il primo passo su Lussino, l'isola della vitalità offre cultura, salute e sport, e grazie a questo rappresenta una destinazione nella quale merita ritornare. Lussino non è l’unica isola che conquista con la sua bellezza, fatte pure un salto sulle altre isole dell’arcipelago di Cherso e Lussino.

Circolano voci che la sabbia di Sansego cura l’infertilità femminile, Ilovik invece è famoso come l’isola dei fiori e della longevità, Unie è un vero tesoro della biodiversità e poi ci sono altre isole affascinanti, tutte raggiungibili esclusivamente a piedi, come p.e. Ilovik, Srakane e Orjule. Dovrete trovarle e esplorarle da soli.