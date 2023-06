La Silver Economy, una grande opportunità per l'economia e per il tessuto sociale del Paese

Si tratta di una sfida obbligata per un Paese come l’Italia con una quota di over 65 tra le più alte al mondo. Secondo un rapporto di Censis e Tendercapital, dagli attuali 13,7 milioni di anziani, pari al 22,8% del totale della popolazione, nel 2051 si arriverà a 19,6 milioni, per una incidenza sul totale della popolazione che sarà pari al 33,2%. “Per Silver Economy si intendono tutte quelle attività economiche che ruotano intorno al mondo delle persone sopra i 65 anni”, spiega Giovanni Messina , amministratore delegato di Stannah Montascale che da oltre 30 anni opera al fianco di anziani e disabili.

“Per le aziende – sottolinea Messina – si tratta di un'enorme occasione per sfruttare un segmento di consumatori in rapida crescita”. La presenza di una popolazione così longeva, tuttavia, può diventare molto più di una semplice opportunità economica. “La sfida è quella di permettere a questa parte significativa della popolazione di contribuire allo sviluppo socioeconomico del Paese. Gli anziani possiedono un vasto patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze: pubblico e privato devono trovare i modi per mettere a frutto questa ricchezza e permettere agli over 65 di contribuire attivamente alla società”.

Valorizzare questo patrimonio richiede un'azione coordinata che deve avere come primo obiettivo quello di garantire la qualità della vita. “In questi anni abbiamo incontrato oltre 100mila famiglie”, spiega Giovanni Messina ricordando le differenze di attitudini e stili di vita tra le varie generazioni. “Tuttavia, c’è una costante tra gli anziani: la paura di essere marginalizzati e di non avere più un ruolo rilevante nella società a causa dell'invecchiamento o della malattia. Dobbiamo evitare che ciò avvenga e creare risposte adeguate a favorire un invecchiamento sereno e una partecipazione attiva alla vita sociale”.

Un esempio? Le barriere architettoniche, un fronte su cui Stannah con i suoi prodotti offre risposte concrete e accessibili. “Possono essere un ostacolo nei luoghi pubblici, impedendo alle persone di accedere a un ufficio comunale o di andare al cinema, ma anche in quelli privati. Pensiamo a un’abitazione: possono trasformarla in una prigione dalla quale si può evadere solo cambiando casa”. Inoltre, è necessario “garantire che gli anziani possano invecchiare in modo sano e rimanere nel loro contesto urbano e territoriale, preservando legami familiari e relazioni sociali”. Solo su queste basi, pubblico e privato potranno trasformare l’enorme bagaglio di conoscenze e competenze degli over 65 in ricchezza per il Paese.