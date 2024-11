Storia, cultura e sapore: la visita ai caseifici del Parmigiano Reggiano

“Quella degli appassionati che desiderano scoprire i luoghi di produzione della Dop è una domanda in costante aumento - ha spiegato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano -. Le Indicazioni geografiche non sono solo un fattore economico per chi le produce, ma sono anche un vero e proprio elemento di sviluppo territoriale per la loro zona di origine: se consideriamo che per loro natura non possono essere delocalizzate, che un turista straniero su due visita il nostro Paese in funzione dell’enogastronomia e che il turismo rappresenta circa il 15% del Pil italiano, risulta lampante l’importanza dei consorzi per lo sviluppo del turismo esperienziale”.