Parmigiano Reggiano, un prodotto per ogni occasione

Se tanti sono gli elementi che caratterizzano in generale il Parmigiano Reggiano, non vanno nemmeno dimenticati quelli che regalano modulazioni diverse, creando un prodotto adatto ad ogni occasione. A fare la differenza può essere infatti la stagionatura (dai 12 agli oltre 60 mesi), ma non solo. I tre ingredienti (latte, sale e caglio) del Parmigiano Reggiano possono essere declinati infatti nella varietà delle razze bovine: frisona italiana, bianca modenese, bruna, rossa reggiana. Ma esistono anche prodotti certificati, per andare incontro a diverse esigenze: dal prodotto di Montagna, al biologico, dal Kosher all’Halal.