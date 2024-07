Parmigiano Reggiano, il legame indissolubile con il territorio

Da queste bovine si ottiene un latte particolare, caratterizzato da una singolare e intensa attività batterica della flora microbica autoctona, influenzata da fattori ambientali, e soprattutto dal regime alimentare delle vacche. Grazie a questa attività batterica per la produzione del Parmigiano Reggiano non è necessario (ed anzi è vietato dal Disciplinare), l’uso di qualsiasi additivo. Questo significa che, durante il processo produttivo, non vi sono interventi esterni per modificare l’attività dei batteri che si trovano naturalmente nel latte crudo prodotto dalle aziende agricole presenti nella zona di origine. Solo il casaro durante la trasformazione in formaggio, grazie alla tecnica di caseificazione, riesce a valorizzare e a far prevalere i batteri lattici che operano le fermentazioni lattiche positive e attese per la buona riuscita del formaggio.