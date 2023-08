Renault al Viva! Festival di Locorotondo: svelata la Concept H1st Vision

Sulle note della musica elettronica al Viva! Festival di Locorotondo, Renault ha svelato la sua visione. La settima edizione del kermesse musicale, che ogni anno porta nel borgo della Valle d’Itria più di 20mila persone da tutto il mondo, è stata l’occasione per presentare al mondo la Concept H1st Vision . Modello che rappresenta il punto più avanzato della mobilità elettrica per il brand transalpino.

Concept-car rivoluzionaria in cui sono riunite 20 innovazioni concrete e operative. Un'esperienza più che mai centrata sull'essere umano. Le venti innovazioni presenti a bordo di quest’auto “dimostratore di tecnologie” si prendono cura del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

H1st Vision è il frutto dell’esperienza dei membri di Software République, riconosciuti protagonisti del settore e promettenti start-up selezionate per il contributo esclusivo che possono apportare. È stata sviluppata da un team di cento persone in un tempo record di soli sei mesi. Con questa concept car reale e funzionale, ma anche virtuale, Software République dimostra la validità del modello dell'open innovation per elaborare i progetti industriali che contribuiranno a rendere l'Europa un polo centrale per la mobilità del futuro.

