Un ponte di competenze tra Puglia ed Egitto: il progetto "NET-Work You"

Il progetto "NET-Work You" si rivolge a 100 giovani egiziani: 60 operai e tecnici agricoli provenienti da aree più fragili dell'Egitto e 40 neolaureati nelle Facoltà di Agricoltura, Biologia e Ingegneria. I partecipanti seguiranno un percorso di formazione linguistica e professionale, completato da tirocini in imprese pugliesi. "Questo programma – ha spiegato Biagio Di Terlizzi, direttore di CIHEAM Bari – faciliterà la mobilità qualificata tra giovani talenti egiziani e l'Italia. L’iniziativa, voluta dalla Commissione Ue, ha consentito di avviare in Italia un programma-pilota che incrocia le figure professionali che possono essere rafforzate in Egitto con le esigenze delle imprese italiane nel mondo dell'agricoltura, dei servizi e della digitalizzazione. Settori nei quali c'è una forte domanda italiana, che ha bisogno di figure qualificate. Questo tipo di interazione apre interessanti opportunità commerciali".