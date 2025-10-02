Tutta la cultura che c’è, la Puglia scommette sull'identità e sulla partecipazione

Nel corso dell'evento è intervenuto anche Aldo Patruno, che ha tracciato un bilancio positivo dei cinque anni alla guida del Dipartimento Cultura della Regione Puglia: "La cultura ha cambiato la Puglia, generando una reputazione internazionale. L'accoppiata cultura-turismo ha espresso un grande impatto sulla ricchezza del territorio, quantificato in un quasi un quinto del Pil regionale. La sfida che abbiamo di fronte sta nella cura, nel benessere e nella felicità. La cultura è uno strumento potentissimo per migliorare la qualità della vita delle persone, e su questa sfida abbiamo costruito la strategia regionale del Welfare culturale e della Cura dei luoghi". Patruno ha quindi lanciato un appello agli attori dell'ecosistema culturale pugliese affinché si prendano cura di luoghi, del paesaggio, dei borghi e dei patrimoni immateriali per migliorare la qualità della vita e preservare l'identità e la memoria collettiva.