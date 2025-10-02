Puglia, transizione ecologica e sviluppo locale: la sfida delle comunità energetiche e delle aree industriali

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono associazioni tra cittadini, enti pubblici, imprese ed enti del Terzo Settore che si uniscono per produrre condividere e consumare energia da fonti rinnovabili a livello locale. Le CER rappresentano un pilastro della strategia regionale. Presentato dalla Sezione Transizione energetica, l'Avviso Pubblico di selezione di proposte finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, attivo da giugno 2025, prevede contributi tra 50.000 e 100.000 euro a progetto. E copre studi, spese legali e attività di sensibilizzazione, favorendo compensazione territoriale e contrasto alla povertà energetica.