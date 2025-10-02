La Puglia punta sull’innovazione, opportunità e risultati per le imprese

La direttora del Dipartimento regionale Sviluppo economico, Gianna Elisa Berlingerio, ha evidenziato l'entusiasmo delle imprese pugliesi: "Dai dati emerge che le imprese pugliesi hanno tanta voglia di investire. Abbiamo oltre 2.700 progetti già presentati per un investimento promesso di oltre 3 miliardi di euro. E questo è un dato particolarmente rilevante considerando che il momento storico economico è davvero difficile, con tante incertezze legate non solo ai due scenari di conflitto ma anche all'andamento dei tassi di interesse e dell'inflazione, nonché dei dazi. Per cui tanti imprenditori che oggi investono in Puglia dalle micro alle grandi imprese sono la dimostrazione che questo territorio ha degli elementi in sé di resilienza che emergono anche in questo momento storico".