Turismo del vino in Calabria: un viaggio tra natura, storia e sapori autentici

In Calabria le cantine non sono solo luoghi di produzione, ma spazi accoglienti dove ogni bottiglia è il risultato di un perfetto equilibrio tra terra, sole e lavoro dell’uomo. Un tesoro dal valore inestimabile che si snoda lungo le “Strade del Vino”, l’itinerario che attraversa la regione tra vigne secolari e realtà emergenti che guardano al futuro. Visitare le cantine calabresi significa non solo degustare vini espressione di un terroir unico, ma anche comprendere il valore della viticoltura per l’economia locale e la valorizzazione del paesaggio rurale.