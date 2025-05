In viaggio alla scoperta di se stessi, Calabria specchio dell’anima

Basta vacanze mordi e fuggi, benvenuti viaggi che cambiano la vita. Sempre più persone scelgono di partire non solo per staccare la spina, ma per intraprendere un vero e proprio percorso di crescita personale. La nuova frontiera del turismo si chiama viaggio trasformazionale e viaggio in solitaria. E la Calabria, con la sua natura selvaggia e la sua accoglienza calorosa, si rivela una destinazione sorprendente per questo tipo di avventura.