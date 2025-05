Ciak si viaggia, il "cineturismo" trova la sua location in Calabria

Il “movie tourism” in Calabria non è però solo una “caccia alla location”. Qui il cineturismo è infatti anche un omaggio ai tanti artisti che hanno dato lustro a questa terra. Registi visionari come Gianni Amelio e Mimmo Calopresti oppure cantanti come Rino Gaetano, Mia Martini, Loredana Bertè. Un patrimonio di talenti che ha contribuito a rendere la Calabria protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la sua vivacità culturale e artistica.