Calabria, la nuova Mecca della “Workation"Calabria

La tendenza "blaisure" sta conquistando sempre più professionisti, desiderosi di trasformare le trasferte di lavoro in vere e proprie esperienze di vita. E la Calabria si presta perfettamente a questo trend. Un meeting di lavoro a Catanzaro Lido può facilmente trasformarsi in un aperitivo al tramonto sulla costa ionica. Un impegno professionale a Cosenza può essere l'occasione per esplorare le bellezze del Parco Nazionale della Sila. Soprattutto fuori dai mesi estivi, la Calabria è una regione autentica e tranquilla, con temperature miti ideali per godersi le spiagge, fare trekking o semplicemente rilassarsi. Il tutto condito con costi accessibili e un’atmosfera intima e rilassata.