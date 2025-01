Calabria, gli aeroporti volano alto: record storico nel 2024 per Lamezia, Reggio e Crotone

I risultati straordinari degli aeroporti calabresi riflettono il crescente interesse per la Calabria come meta turistica di primo piano. La regione non è più soltanto sinonimo di turismo estivo, ma si propone come una destinazione attrattiva tutto l’anno. Dalle spiagge cristalline della Costa degli Dei alle montagne dell’Aspromonte e della Sila, dai borghi storici ai parchi nazionali, la Calabria offre una varietà unica di esperienze che attirano visitatori italiani e internazionali. Il patrimonio culturale e naturale della regione, unito a tradizioni enogastronomiche uniche, agli eventi culturali e alle attività outdoor, sta guadagnando attenzione a livello globale. Gli aeroporti di Lamezia, Reggio e Crotone, celebrati anche a livello internazionale da Cirium, leader globale nell’analisi dell’aviazione civile, si configurano così come pilastri fondamentali per sostenere una regione in piena evoluzione, pronta a conquistare un ruolo sempre più centrale nel panorama turistico internazionale.