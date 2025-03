Ritorno al futuro del Chianti, un'icona che guarda avanti

"Era un giorno carico di attesa ed energia - racconta lo stesso Mario Piccini, ricordando la genesi del Chianti Arancio -. Erano mesi che lavoravamo a un prodotto rivoluzionario: un Chianti pensato per sfidare le tradizioni del vino toscano classico. I nostri principi guida erano freschezza e modernità, con l'obiettivo di creare un vino che potesse parlare alle nuove generazioni”. Per Mario Piccini nessun dubbio che anche l’etichetta debba rompere con i canoni tradizionali e debba essere rossa. La sorella Martina però spinge per il giallo, simbolo di innovazione. A trovare la soluzione tra le due differenti visioni è il padre, Pierangiolo: "Siamo una famiglia e dobbiamo sempre agire come una squadra, la soluzione è davanti a voi”. Nasce così l'etichetta arancione, sintesi perfetta tra rosso e giallo e tra tradizione e modernità.