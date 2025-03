Piccini 1882, la famiglia italiana del vino

Con un approccio che valorizza il territorio e un impegno costante verso la sostenibilità, Piccini 1882 è un esempio inoltre di come tradizione e innovazione possano convivere in armonia. Un sistema di valori che si concretizza ad esempio con gli investimenti in tecnologie avanzate come Icaro, un macchinario che utilizza raggi UV-C per eliminare malattie fungine senza ricorrere ai fitofarmaci, o con la conversione dei vigneti a regime biologico. Un impegno quello di Piccini 1882 certificato anche da diversi attestati, come l’”Equalitas cantina sostenibile", per il costante impegno nel miglioramento degli standard di sostenibilità ambientale, economica e sociale e la “Certificazione Biologica”, che attesta come l’azienda garantisca il massimo rispetto per l’ambiente.