Arriva la versione SW di 308: versatile, tecnologica, per tutte le esigenze

Futuro che tradotto significa: elettrificazione. Non solo per le versioni ibride plug-in (da 180 e 225 CV) già una realtà, per la 308 e altri modelli della gamma, ma anche per la declinazione 100% elettrica che arriverà nel corso del 2023.

Peugeot 308 SW

GT Pack

, la prova su strada. La nostra è la versione top di gamma, “”, con motore Diesel HDI da 130 CV abbinato al cambio automatico EAT8. Ci sono, poi, anche le versioni benzina PureTech da 110 e 130 CV.

Una vettura ideale per le famiglie ma anche per chi ha bisogno di spazio, nel tempo libero. 4 metri e 64 centimetri e tanta versatilità. Fra i fiori all’occhiello di questa

Peugeot 308

ci sono i sedili posteriori modulari e frazionabili in tre parti distinte: quando sono completamente abbattuti offrono una capacità di carico superiore ai 1.600 litri.

Ufficio stampa

Posizione di guida rivoluzionaria

i-Cockpit

. Alla guida ci si ritrova un volante piccolo tra le mani, elemento tipico di Peugeot, posizionato in basso e il quadro strumenti digitale 3D, in alto, davanti agli occhi. Tutto questo ha un nome:e serve ad aumentare la sicurezza e il controllo del veicolo, oltre a esaltare il piacere di guida.

Così come Il Peugeot i-Connect Advanced che fa molto “Siri a 4 ruote”. Un sistema intuitivo e connesso in grado di supportare Apple CarPlay e AndroidAuto, senza fili. Ci sono, poi, anche i cari “vecchi” tasti, rigorosamente hi-tech, totalmente digitali. Si chiamano

i-toggles

e sono delle scorciatoie alle funzioni che si usano di più, da impostare a proprio piacimento.



Last but not least, Peugeot 308 SW è dotata di tutti gli ADAS di ultima generazione, in grado di offrire un livello di guida autonoma di livello 2. Dalla fine di quest’anno, sarà disponibile il “

pack Drive Assist 2.0”

, con l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, l’aiuto al mantenimento della vettura in carreggiata, con 3 nuove funzioni, disponibili sulle corsie con carreggiate separate: il cambio di careggiata semiautomatico, l’adattamento consigliato della velocità e l’adattamento della velocità in funzione del raggio di curvatura della strada che si sta percorrendo.