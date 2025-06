BeHer, birra Peroni scende in campo a fianco delle donne per promuovere la parità di genere

Secondo Enrico Galasso, Amministratore Delegato Birra Peroni, "oggi abbiamo una consapevolezza maggiore sul ruolo che un'azienda ha nella realtà in cui opera e sull'impatto positivo che può avere sulla vita delle persone che la compongono o di quelle che ne apprezzano i prodotti. È quindi giusto che queste stesse persone chiedano alle aziende un contributo concreto al cambiamento sociale e che le aziende rispondano a questa chiamata, soprattutto su temi come quello della parità di genere in cui possono fare una reale differenza. Siamo partiti dal nostro interno perché era l'unico modo per attivare un cambiamento reale e duraturo e, con orgoglio, posso dire che in questi anni la parità di genere è stato un principio cardine che ha guidato le nostre scelte strategiche e organizzative. Abbiamo ancora molta strada da fare ma quando abbiamo avuto la certezza di aver definito un percorso solido abbiamo iniziato a prepararci per uscire fuori dal nostro perimetro aziendale. Così è nato BeHer".