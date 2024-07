Summer Fancy Food Show, il Parmigiano Reggiano fa mostra di sé a New York

Il Consorzio è stato presente al Javits Center, il centro fieristico di New York, con un ampio stand. Le attività hanno visto in primo luogo incontri one-to-one con i partner commerciali per condividere strategie e attività del 2024 e le prospettive per il 2025. Per l’intera durata della fiera, è stato presente lo chef ambassador Michele Casadei Massari del Ristorante Lucciola di Manhattan, che ha messo in mostra il Parmigiano Reggiano nelle sue diverse interpretazioni, mostrando l’estrema versatilità del prodotto nei piatti tradizionali di vari paesi del mondo. Inoltre, il presidente Nicola Bertinelli ha incontrato i principali stakeholder e opinion leader in occasione della serata che si è tenuta domenica 23 giugno al 620 Loft & Garden del Rockefeller Center, una delle terrazze più suggestive di Manhattan.