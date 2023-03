I segreti delle case di Hogwarts

Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde: è il Cappello parlante a stabilire, percependo i sentimenti e le inclinazioni dello studente, quale sarà il destino del giovane mago durante la sua permanenza nella scuola. Ma quali misteri si nascondono dietro ogni casa? Per i fan più accaniti del Wizarding World arriva la risposta grazie a “ Le case di Hogwarts ”, la nuova sticker guide, edita da Panini, dedicata alla saga di Harry Potter, che aprirà le porte segrete delle quattro case, rivelando le storie, i simboli e le caratteristiche che le rendono uniche.

Dal coraggio dei Grifondoro all’intelligenza dei Corvonero, passando per l’ambizione dei Serpeverde e la lealtà dei Tassorosso: amicizia ma anche rivalità legano fra loro le quattro case, portando aspiranti maghi e streghe a sfidarsi per tutto l’anno scolastico a colpi di pozioni, magie e prove d’abilità, per conquistare la Coppa delle Case, uno dei trofei più ambiti di Hogwarts.

La sticker guide

Nella sticker guide Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero sono raccontati attraverso 100 mega-figurine, di cui 25 metal per un totale di 200 soggetti. A questi vanno poi aggiunte 10 preziose card Limited Edition. La collezione presenta momenti da tutti i film di Harry Potter compresi Animali Fantastici. Ma non solo. La nuova raccolta Panini oltre alle case di Hogwarts regala a maghi e streghette anche un viaggio in altre scuole di Magia nel Mondo magico.

Dove trovare le bustine Panini

Le bustine, ognuna contenente 4 mega-figurine con 8 soggetti da incollare e collezionare, si trovano in edicola e su panini.it