Oenergy, semplicità e trasparenza per Luce e Gas

La poca chiarezza nelle tariffe energetiche non è solo motivo di confusione, ma rappresenta un costo reale e significativo per le famiglie italiane. Numerosi studi indipendenti dimostrano che offerte complesse e poco trasparenti possono portare a un aumento della spesa annuale anche di centinaia di euro per famiglia. Un costo troppo elevato, specialmente in periodi difficili come quello attuale. Per questo, la trasparenza non è solo una comodità, ma una reale opportunità di risparmio e un diritto fondamentale di ogni consumatore.