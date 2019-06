Contenuto sponsorizzato Tax Freedom Day: quest’anno hai lavorato due giorni in più per pagare le tasse

L’idea del Tax Freedom Day è nata nel 1949, quando Dallas Hostetler, un imprenditore della Florida, decise di trovare una maniera per aiutare i suoi dipendenti a comprendere quando effettivamente fossero tassati. Il “Giorno della Liberazione Fiscale”, è il giorno dell’anno in cui smetteresti di lavorare se anticipassi allo Stato tutte le imposte. In altri termini, tutto quello che una persona media ha guadagnato fino al 4 giugno servirà per pagare le imposte fino al 2019.

In Italia non c’è da fare festa

Il Tax Freedom Day in Italia cade molto più in là rispetto alla maggior parte dei Paesi europei. Il motivo è semplice: in Italia la pressione fiscale è tra le più alte di tutta Europa. L’anno scorso il Tax Freedom Day cadeva il 2 giugno, quest’anno arriva due giorni dopo, il 4 giugno.



Si lavora per pagare le tasse

La pressione fiscale quest’anno si attesta al 42,4% del Pil. Questo vuol dire che il 42,4% di ciò che viene prodotto da cittadini e aziende viene di fatto trasferito allo Stato sotto forma di imposte. Dal primo gennaio al 4 giugno: si tratta di 154 giorni dell’anno.