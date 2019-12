Sai quanto stai spendendo per investire? Rendi(ti)conto

In Italia molti investitori non sanno quanto stanno spendendo per investire. E la cifra non è da poco perché la voce di spesa è tra le più onerose per le famiglie, spesso superiore all’assicurazione auto, alle imposte sulla casa e, addirittura, alle spese mediche. Per questo motivo Moneyfarm ha lanciato l'iniziativa Rendi(ti)conto mettendo a disposizione del pubblico i propri consulenti per un’analisi - senza impegno e riservata - dei rendiconti ricevuti dalla propria banca.

Mifid II, c’è ancora tanta strada da fare

Da quest’anno la Direttiva europea Mifid II stabilisce obblighi precisi in termini di trasparenza nella comunicazione dei costi a carico di chi compra strumenti finanziari. Il fine è quello di rendere gli investimenti sempre più consapevoli, ma c’è ancora parecchia strada da fare.

La qualità delle comunicazioni ricevute dagli investitori

Per scattare una fotografia sullo stato della trasparenza in fatto di comunicazioni finanziarie, Moneyfarm, insieme alla School of Management del Politecnico di Milano, ha svolto una ricerca per analizzare la qualità delle comunicazioni. Sono state passate in rassegna le comunicazioni che hanno preceduto l’investimento e poi i rendiconti annuali, con il riepilogo dei costi sostenuti dai clienti.

Più ombre che luci

Solo quattro intermediari su 18 hanno inviato la specifica sui prezzi in documenti con meno di 5 pagine, si legge nel rapporto. E solo la metà degli intermediari ha citato le parole costi e oneri nel titolo. È emerso, infine, che nessuno dei 18 soggetti del campione ha seguito passo per passo le raccomandazioni delle Autorità e delle associazioni di categoria.

L’importanza dell’analisi dei costi

Ogni investitore dovrebbe conoscere nel dettaglio a quanto ammontano i costi dei suoi investimenti perché questa voce erode, in alcuni casi sensibilmente, la quota di interessi. Moneyfarm, per aiutare gli investitori a leggere i documenti che hanno ricevuto dalla loro banca, mette a disposizione i propri consulenti. Con l’iniziativa Rendi(ti)conto, chiunque voglia capire con precisione quanto spende di commissioni e costi, potrà prendere un appuntamento per poter usufruire di un’analisi dei costi completamente gratuita. Perché la prima regola di un buon investimento è quella di ridurre al minimo i costi accessori, privilegiando il profitto.



I contenuti di questa pagina sono prodotti integralmente da Moneyfarm