Robo-advisor: ecco come il digitale cambia il modo di investire

La rivoluzione digitale sta ormai interessando anche il mercato dei servizi. L’industria del risparmio gestito , in tutto il mondo, è sempre stata poco sensibile al cambiamento. Il modello di business prevalente, almeno per quanto riguarda la clientela di tipo mass retail, non è particolarmente mutato rispetto a 40 anni fa. Ci si affida ancora su reti di vendita fisiche.

Cos’è il robo-advisory

Con robo-advisory si intendono tutte quelle iniziative che integrano nel modello tradizionale di gestione del risparmio delle famiglie le nuove tecnologie digitali. Ci sono piattaforme online che automatizzano il processo di investimento e le scelte; altre realtà, invece, inseriscono degli elementi di automazione nella consulenza, “utilizzando la tecnologia per offrire soluzioni di investimento a costi accessibili, ma di elevata qualità e personalizzazione”, commenta Giovanni Daprà, ceo di Moneyfarm. Può essere automatizzato anche il canale di contatto con il cliente. Non più la filiale o il promotore, ma un portale online che permette di tenere sempre sotto controllo l’investimento.



La nuova formula di gestione del risparmio

Il modello che si sta diffondendo maggiormente è quello ibrido. Moneyfarm è stata tra i primi ad affidarsi a questo tipo di modello, ossia quello che integra le tecnologie e il fattore umano. Modelli completamente automatizzati, nel corso del tempo, hanno faticato ad imporsi sul mercato. Il successo dei robo è dovuto all’affiancamento di una gestione tradizionale.



Il modello ibrido: come funziona

Prendiamo l’esempio di una società che offre prodotti di investimento online, come Moneyfarm. Una persona può investire tramite portale. Dopo essersi iscritto al sito, dovrà rispondere a una serie di domande che servono a creare il suo profilo di investitore, passando da quesiti basati sull’attitudine caratteriale, obiettivi finanziari e situazione patrimoniale. Con queste informazioni l’algoritmo suggerisce la soluzione di investimento più adatta alle necessità dell’investitore. L’ultimo step è quello dell’integrazione: la consulenza digitale viene integrata dalla valutazione di un consulente.

Il portafoglio, infine, viene gestito da una squadra di asset allocation tradizionale. I vantaggi per il cliente? Un netto taglio dei costi.



