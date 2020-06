Portafogli a prova di crisi: come navigare al meglio i mercati

I mercati finanziari stanno recuperando quanto perso. Wall Street in un mese dallo scoppio della crisi ha bruciato il 35% del suo valore; l’Europa ha visto andare in fumo il 40%. Dopo i crolli, però, ci sono i recuperi. Il Nasdaq ha colmato il gap, tornano ai livelli pre-Covid, manca poco agli altri listini americani. Le azioni italiane devono recuperare ancora un 20% ma la via della risalita è tracciata, con una netta diminuzione della volatilità. Questa fase può essere un’occasione per ripensare come si approcciano gli investimenti: ogni crisi offre delle opportunità da cogliere. Dopo crolli repentini ci sarà sempre un recupero. Ecco quali certezze è bene non perdere mai di vista per valorizzare il proprio portafoglio

Il toro non è morto

Dopo l’Orso più veloce della storia, sembra proprio che il Toro abbia ripreso la sua corsa. I mercati anticipano sempre l’economia reale che, per ora, non dà segnali incoraggianti. Quando tornerà a crescere? Presto per dirlo, ma nel frattempo i mercati torneranno a salire sulle aspettative di crescita, prima che i dati sul Pil globale torneranno in positivo. Per far fronte a questa crisi, le Banche centrali hanno già adottato poderose misure monetarie e i governi si sono mossi aumentando gli stimoli fiscali. I mercati, semplicemente, vanno più rapidi: l’investitore deve restare pronto per non perdere occasioni nella fasi di ripresa.

Parola d’ordine: diversificazione

Per contrastare la volatilità sui mercati, a maggior ragione in periodi di forti turbolenze, occorre diversificare i propri investimenti, in un’ottica di lungo periodo. La storia ci insegna, infatti, che uno dei metodi più efficaci per ridurre le probabilità di perdita nel breve termine è la costruzione di una strategia ben bilanciata, che includa diverse asset class geografiche. Se si sceglie un orizzonte di medio-lungo termine, la domanda da farsi non sarà più come chiuderanno i mercati nelle prossime settimane, perché la strategia punta alla gestione del rischio in un orizzonte temporale più ampio, in grado di calmierare l’oscillazione della volatilità.

Investire è l’unica soluzione

Durante il lockdown, gli italiani hanno aumentato i risparmi posteggiati sui conti correnti. Secondo i dati della banca d’Italia sono oltre 1.600 i miliardi posteggiati sui conti correnti. Lasciare i soldi immobilizzati non è una scelta premiante per il proprio portafoglio. I tassi sono a zero, i rendimenti della liquidità resteranno minimi per anni, senza considerare i costi fissi del conto e quelli dell’inflazione. Oggi l’azionario è probabilmente l’unica asset class che può offrire rendimenti attesi positivi nel lungo termine: il tempo è il miglior alleato di ogni investimento. Decidere di non investire è un errore perché significa rinunciare ai rendimenti ipotetici. Scegliere un servizio di consulenza indipendente, come quello offerto da Moneyfarm , è il primo passo per definire la propria strategia di investimento.

