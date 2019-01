Più efficienza e minor rischio, ecco perché puntare sul PAC

Il primo passo: risparmiare

Per prima cosa bisogna aumentare la propria propensione al risparmio. Non è facile per tutti. Analizzando le proprie uscite la maggior parte delle persone capiranno di essere in grado di risparmiare qualcosa. All’inizio può sembrare un’operazione complicata, ma una volta compiuto lo sforzo di considerare i costi della quotidianità, in relazione al budget, queste considerazioni verranno naturali.



Trovare la strategia migliore

Un buon modo per garantire regolarità è quello di accrescere il proprio investimento con un PAC (Piano d’accumulo del capitale) che consente di contribuire al proprio investimento a poco a poco. Il PAC è una soluzione che prevede il versamento periodico di una somma prefissata in un “veicolo di investimento”. Utilizzare quanto si riesce a risparmiare ogni mese per andare a incrementare il proprio piano di investimento è una buona pratica ed è la base per una strategia di successo.



Controllo del rischio e della volatilità

Il primo vantaggio di un PAC è il controllo della volatilità e del rischio: aggiungendo nuove quote con cadenza periodica, il prezzo al quale si acquisteranno gli strumenti varia di volta in volta, a seconda del momento di mercato. A causa delle oscillazioni, dunque, capita di acquistare gli strumenti a prezzi più o meno alti. Il risultato è che il prezzo medio di acquisto tenderà di conseguenza a normalizzarsi, neutralizzando il rischio di comprare a un prezzo troppo alto.