Perché è meglio un consulente indipendente per tornare a investire?

I mercati finanziari scommettono sulla fase 2. Dopo le perdite registrate nelle prime settimane dell’emergenza coronavirus, i listini globali danno segni di ripresa, rassicurati dal calo dei contagi e dall’allentamento delle restrizioni. Se hai una somma di denaro che avevi deciso di investire, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. A patto, però, che si decida di affidarsi ad un consulente in grado di consigliare la scelta migliore da fare. Scopriamo perché, a maggior ragione in questa fase, è meglio affidarsi ad un consulente indipendente.

I vantaggi di un consulente indipendente

In questi momenti di forte volatilità, è facile cedere all’emotività e commettere l’errore di vendere prodotti finanziari in preda alla paura. Affidarsi ad un servizio di consulenza indipendente, come quello offerto da Moneyfarm, si può rilevare la scelta più profittevole per far fruttare il proprio portafoglio, evitando conflitti di interesse e puntando su un portafoglio diversificato.

Raggiungere l’obiettivo con costi minori

La prima cosa che un buon consulente dovrebbe chiederti è qual è il tuo obiettivo di investimento, in modo da definire il profilo di rischio e stabilire l’orizzonte temporale. La pazienza, quando si tratta di investire il proprio denaro, paga sempre: ecco perché è meglio optare per un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Scegliere un consulente indipendente comporta minori costi di gestione, con commissioni più leggere rispetto a quelle applicate da un consulente della banca. Un altro punto di forza riguarda i prodotti finanziari: quelli proposti dal consulente esterno non sono di norma legati agli interessi della banca per cui lavora.

Il servizio di Moneyfarm

Prendiamo come esempio un investimento della durata di 10 anni. In questo caso, i costi delle commissioni possono incidere in maniera significativa sugli interessi maturati. I fondi aperti hanno costi maggiori rispetto agli Etf, prima di tutto perché occorre remunerare anche il gestore che decide come investire. Affidarsi a un consulente indipendente, come Moneyfarm, è una scelta che permette di avere chiaro, ancora prima di investire, quali saranno i costi legati all’investimento. Costi inferiori, maggiore possibilità di scelta e la garanzia di essere affiancati da un consulente in grado di unire la tecnologia alla presenza umana. La strada più semplice ma anche premiante per vedere crescere il proprio patrimonio nel tempo.

