Moneyfarm supera il miliardo di risparmi in gestione

Nel 2020 il servizio di consulenza indipendente offerto da Moneyfarm ha superato il miliardo di risparmi gestiti. In Europa più di 160mila investitori hanno già scelto Moneyfarm e il 90 per cento di loro consigliano il servizio Più di un miliardo di euro. Moneyfarm continua nel suo slancio, aprendo il 2020 con il raggiungimento di un obiettivo importante: gli asset in gestione (AUM) hanno superato il miliardo di euro. Sempre più risparmiatori in Europa hanno deciso di affidare i loro risparmi al servizio offerto da Moneyfarm.

Nel 2019 masse in gestione raddoppiate

L’anno appena concluso è stato positivo per Moneyfarm che ha visto raddoppiare le masse in gestione, rispetto al 2018. Il servizio di consulenza indipendente, in grado di unire l’approccio del roboadvisory con quello umano, ha garantito performance interessanti sui mercati finanziari, comprese tra il 12 e il 19 per cento.

Il modello che sfrutta le tecnologie digitali

Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo, sfruttando le tecnologie digitali, in grado di fornire un servizio di Gestione Patrimoniale semplice - con una soglia minima di investimento di soli 5mila euro -, fondata su asset allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine ed efficienza di costo.

Un servizio al passo con i tempi

Il raggiungimento del miliardo di masse gestite è la prova di come il modello di Moneyfarm sia vincente. La Gestione Patrimoniale Moneyfarm - che riesce a coniugare le competenze umane con le più avanzate tecnologie digitali - è un sistema di gestione dei risparmi sempre più apprezzato tra gli investitori.

Parola d’ordine: indipendenza

Ogni buon investimento deve tenere conto di diversi fattori. Per prima cosa occorre che punti su un portafoglio bilanciato e diversificato. Per ottenere il massimo dall’investimento, è bene affidarsi a professionisti che siano in grado di guidare il cliente nella gestione del capitale, proponendo nuove soluzioni di investimento, pensate su misura per ogni singolo cliente. Scegliere un servizio di consulenza indipendente - come quello offerto da Moneyfarm, votato come il miglior servizio di consulenza finanziaria per il quarto anno consecutivo - è la scelta giusta per evitare conflitti di interesse e creare un portafoglio performante nel tempo. Anche per questo in Europa più di 160mila investitori hanno già scelto Moneyfarm e il 90 per cento di loro consigliano il servizio.

