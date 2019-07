Moneyfarm sbarca in Germania: al via l’operatività nel terzo mercato d’Europa

La sfida tedesca

Si continua a puntare sul fintech, tratto distintivo dell’offerta di Moneyfarm. In Germania l’offerta di Moneyfarm si baserà sul vantaggio che le tecnologie proprietarie le assicurano nei confronti degli operatori tradizionali, avvalendosi anche dell’expertise di Allianz Global Investors, per sviluppare insieme innovative sinergie di prodotto, secondo modelli inediti nell’industria del risparmio gestito.



L’esperienza

Allianz Global Investors offre l’esperienza nella selezione dei fondi e nel risk management. L’efficienza tecnologica di Moneyfarm e i costi per l’investitore ridotti al minimo completano l’offerta di consulenza che mette sempre al centro il cliente e le sue necessità, con una gestione all’avanguardia in fondi passivi e attivi.



Il modello ibrido

Come già avviene del Regno Unito, Moneyfarm mette a disposizione dei clienti tedeschi un modello di servizio ibrido, in grado di garantire la possibilità per il cliente di essere supportato da un consulente dedicato, servizio che fino ad oggi non era ancora stato previsto da nessun gestore del risparmio online in Germania.



Il risparmio

In Germania, ogni anno, il 9 per cento del reddito viene dedicato al risparmio, mentre il Italia solo il 2,4 per cento. Secondo una recente ricerca di Deutsche Bank, il segmento robo-advisory in Germania valeva 3,8 miliardi di AUM (erano 300 milioni del 2016). Si tratta del 27 per cento dell’intero mercato del segmento a livello europeo. Entro il 2022, in Germania è prevista una crescita annuale pari al 57 per cento per i consulenti digitali. Moneyfarm fino ad oggi ha raccolto 74 milioni di euro di finanziamenti, con clienti e asset in gestione raddoppiati da inizio 2018, con un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. “Puntiamo a raddoppiare ancora le masse nel corso del 2020 - commenta Giovanni Daprà, CEO e Co-fondatore di Moneyfarm -. Lo faremo continuando a investire per incrementare l’offerta di prodotto, mantenere il vantaggio tecnologico rispetto ai concorrenti, migliorando ancora la user experience ed esplorando la possibilità di nuove partnership strategiche nel segmento B2B2C per diversificare il nostro canale distributivo”.



