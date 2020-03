Mercati ad alta volatilità, come costruire un portafoglio

Sui mercati finanziari impazza la volatilità. Le Borse di tutto il mondo sono state contagiate dal coronavirus e i listini reagiscono nervosamente, mandando in fumo i guadagni del 2019. In queste situazioni è facile farsi travolgere dal panico, con la tentazione di liquidare i prodotti finanziari che si hanno in portafoglio, e rischiando di perdere molti soldi. In questi momenti, quindi, è bene attuare ogni strategia che possa preservare i propri risparmi, puntando su un portafoglio diversificato.

L’orizzonte temporale

Prima di soffermarci sulla pianificazione di un portafoglio di investimenti diversificato, è bene fissare l’orizzonte temporale. Ogni investimento è soggetto a momenti di forte volatilità sui mercati: l’emergenza del coronavirus sta allarmando gli investitori con risposte finora poco convincenti da parte delle banche centrali. Suonerà strano, ma se hai fissato un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, quello che succede oggi non dovrebbe interessarti. La volatilità interessa un orizzonte di breve termine, nel lungo periodo, invece, i rendimenti torneranno a salire.

Come costruire un portafoglio diversificato

Per cercare di limitare la volatilità, oltre a privilegiare un orizzonte di medio-lungo termine, bisognerebbe anche puntare su un portafoglio diversificato. La regola andrebbe seguita indipendentemente dalla somma investita e bisognerebbe diversificare tra asset class di investimento differenti ma anche a livello geografico.

Un esempio concreto

Per rendere al meglio l’idea, facciamo in esempio concreto. Un portafoglio diversificato e bilanciato può avere dal 25 al 35 per cento di azionario. Un portafoglio bilanciato di fascia media contiene oltre il 35 per cento di obbligazionario e il 60 per cento di azionario. Per l’investitore con un profilo di rischio più alto, potrebbe essere indicata una componente azionaria che superi il 60 per cento del proprio portafoglio.

Meglio un consulente indipendente

Individuare la propria propensione al rischio, fissare un orizzonte temporale e costruire un portafoglio diversificato, in grado di sopportare anche i momenti di volatilità e di forte stress sui mercati, non è un’operazione alla portata di tutti. Meglio affidarsi alla competenza di un servizio di consulenza indipendente, come quello offerto da Moneyfarm, in grado di proporre l’investimento più adatto ad ogni profilo di risparmiatore.

