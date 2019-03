Leva finanziaria: opportunità o rischio?

Se da una parte aumenta la possibilità di guadagno, dall’altra sale anche quella di ingenti perdite. La leva finanziaria è uno strumento d’investimento molto aggressivo, particolarmente utilizzato nel mondo del trading online, che può attirare molti investitori. Più che un’opportunità, però, è un rischio. Come funziona La leva finanziaria permette di investire al di sopra delle proprie possibilità, aumentando così i potenziali guadagni. Ma quello a cui bisognerebbe sempre pensare, in questi casi, è che anche le possibili perdite aumentano esponenzialmente. Facciamo un esempio concreto. Abbiamo a disposizione 100 euro da investire. Se decidessimo di usare la leva finanziaria, potremmo prendere in prestito una cifra, per un totale ben più alto dei nostri 100 euro, da investire in uno strumento prescelto. Ipotizziamo di prendere in prestito 900 euro da aggiungere ai nostri 100 e di utilizzare, quindi, 1.000 euro per alzare la posta della nostra “scommessa”: stiamo usando una leva finanziaria di 10 a 1.

Si moltiplicano i rischi

Se il nostro investimento andasse bene, con un rialzo del 30 per cento del titolo su cui abbiamo investito, otterremmo un capitale di 1.300 euro. Restituendo i 900 euro presi a prestito, ci resterebbero 400 euro in mano, con un guadagno di 300 euro. Il guadagno, in questo caso, sarebbe del 300 per cento. Abbiamo semplificato perché non si è tenuto conto degli interessi dovuti per il denaro preso a prestito, ma il principio resta valido: con la leva finanziaria l’ipotetico guadagno sarebbe più alto. Ma occhio ai rischi.



Aumenta la volatilità

I prodotti destinati ai risparmiatori, come i certificati a leva, includono meccanismi che limitano la perdita: al massimo va in fumo il capitale investito. I prodotti che sfruttano una leva finanziaria, però, sono estremamente soggetti alla volatilità dei mercati. In altre parole, in caso di valore negativo, la diminuzione di prezzo è molto più repentina.



Ne vale la pena?

Chi si affaccia al mondo degli investimenti è bene che, per prima cosa, definisca il suo orizzonte temporale e valuti i rischi. Strumenti finanziari che sfruttano una leva solitamente lavorano in un ristretto arco di tempo e sono soggetti ad elevata volatilità. Affidarsi ad un gestore indipendente, come Moneyfarm, che sfrutta un orizzonte temporale a medio-lungo termine è una soluzione più indicata per veder crescere il proprio patrimonio negli anni, limitando la volatilità e i rischi che ogni investimento sui mercati necessariamente comporta.



Scopri l’investimento più adatto al tuo livello di rischio grazie all’innovazione del servizio Moneyfarm.