Legge di Bilancio, quali effetti sui mercati se l’Ue boccia la manovra

Il governo deve rispondere all’Europa. La manovra non piace a Bruxelles che l’ha definita un “inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto di Stabilità e Crescita”. La dimensione della deviazione con un divario di circa l’1,5 per cento del Pil, rappresenta un fatto “senza precedenti nella storia del Patto”. L’Italia rischia una procedura per violazione della regola del debito.



Il deficit

Il valore del deficit su cui si discute è il 2,4 per cento del Pil per il prossimo anno. In altre parole, lo Stato decide di indebitarsi, pagando maggiori interessi nel breve periodo e questo tipo di scelta non è affatto una novità per i governi che si sono insediati da poco. L’evoluzione negli anni del rapporto deficit/Pil è stato approfondito da Moneyfarm: nel grafico si nota chiaramente che in Italia la tendenza di aumentare il deficit per un governo formato da poco è confermata praticamente in tutte le ultime tornate elettorali.