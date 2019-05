Esma: i costi dei fondi in Italia sono i più cari in Europa

I fondi comuni venduti in Italia sono tra i più cari in Europa. Per rendersene conto basta sfogliare l’ultimo studio realizzato dall’Esma, l’authority europea che vigila sui mercati finanziari. Secondo il report, ben il 37 per cento delle performance dei prodotti del risparmio gestito viene rosicchiato dai costi.

Il rapporto La voce costi si mangia il guadagno. Il livello in Italia è superiore alla media del Vecchio Continente, pari al 24 per cento. Soltanto Austria e Spagna hanno costi che si avvicinano a quelli del nostro Paese. La ricerca dell’Esma ha preso in esame il decennio che va dal 2007 al 2017, analizzando i rendimenti netti di fondi comuni. In Italia Tra il 2007 e il 2017, in Italia, i prodotti del risparmio gestito hanno guadagnato in media il 6 per cento annuo, circa la metà di quelli della Danimarca, dove l’incidenza delle voci di spesa è significativamente più bassa che da noi.

Chi ci guadagna

Il report mette anche in evidenza che il 70 per cento dei costi relativi ai fondi remunera il canale distributivo. Detto in altre parole, finisce alla rete che colloca il prodotto, ossia la banca. Chi si rivolge al proprio istituto di credito per ricevere consulenza finanziaria, crede che il servizio sia gratuito. In realtà lo paga con commissioni e retrocessioni sull’investimento.



Poca trasparenza

Le commissioni caricate sui fondi crescono, o almeno non diminuiscono, rispetto al recente passato. Una prospettiva che non farà certo piacere ai clienti che hanno visto erodere i propri risparmi da magre performance. Anche l’avvento di Mifid II non ha migliorato lo scenario, perché la maggior parte degli investitori non è ancora perfettamente consapevole dei costi sostenuti.



L’importanza di un consulente indipendente

In questo scenario tutt’altro che rassicurante, affidarsi ad un gestore indipendente può rivelarsi la scelta giusta per vedere crescere il proprio investimento nel tempo. Il servizio di consulenza fornito da Moneyfarm ha costi fissi e trasparenti, in grado di offrire soluzioni di risparmio in una prospettiva di medio-lungo periodo.