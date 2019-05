Ecco quanti soldi stai perdendo con l’inflazione

L’inflazione è il nemico numero uno per ogni risparmiatore. La svalutazione del capitale monetario si mangia costantemente parte del proprio patrimonio. Detto in altre parole, lasciare troppa liquidità sul conto corrente non solo non fa guadagnare, ma farà registrare perdite di denaro nel tempo. Anche per questo è importante pianificare una strategia di investimento che possa combattere gli effetti “erosivi” dell’inflazione.

Come proteggersi dall’inflazione

Per contrastare efficacemente l’inflazione, per prima cosa, bisogna evitare di tenere troppa liquidità posteggiata sui conti correnti bancari. Gli istituti di credito non riconoscono più alcun tasso di interesse e il capitale, in questo caso, resta completamente esposto all’inflazione. La soluzione ideale sarebbe ottenere un rendimento annuo ben superiore al tasso di inflazione, sempre su base annua. Con l’inflazione bassa, come accaduto in passato, molti risparmiatori hanno deciso di mettere in portafoglio titoli di Stato. Ma se l’inflazione è alta, i titoli di Stato non sono più una scelta profittevole; meglio pensare a investimenti immobiliari o guardare ai beni rifugio.



Pianificare l’investimento

Pensare ad una strategia che miri ad investire il proprio capitale, con un orizzonte temporale a medio-lungo termine, valutando obiettivi e livello di rischio, diventa una possibilità altrettanto utile per mitigare gli effetti corrosivi dell’inflazione sul capitale. Affidarsi ad un consulente indipendente, come quello di Moneyfarm, infine, si rivela una scelta lungimirante per limitare al minimo i costi legati ai prodotti di investimento e per essere certi di tenersi ben lontani dai conflitti di interesse che contraddistinguono la maggior parte dei prodotti finanziari, proposti nelle filiali delle banche.



