Dieci anni da Lehman Brothers, a colloquio con Mario Cuccia: “Ecco le tre regole d’oro per i risparmiatori”

Le tre regole

Sono tre consigli che ogni risparmiatore dovrebbe seguire, validi ieri, oggi ma anche domani. Informarsi e capire cosa succede nel mondo, anche se non si è esperti di finanza; evitare di fare i medici si se stessi, scegliere invece un partner giusto, che sia in grado di fornire un valore aggiunto; sviluppare il prima possibile una disciplina di risparmio.



Essere informati

“Non penso che il risparmiatore debba essere un esperto di finanza, però deve avere una sensibilità e un discreto grado di conoscenza dei principali fenomeni che regolano il mondo della finanza. Deve conoscere quello che avviene nel mondo e nei principali mercati”, spiega Cuccia. “I nostri investimenti non hanno un confine e dobbiamo comprendere le ragioni del perché c’è questa discussione sui dazi, oppure il motivo per cui ci troviamo all’interno dell’euro”. Nessun approccio ideologico, “bisogna capire i fatti, non l’interpretazione di questi perché di ideologie ce ne sono molte e non ci aiutano a comprendere fino in fondo”, prosegue l’advisor di Moneyfarm. “Bisogna capire i fatti nella loro essenzialità, ci sono letture disponibili anche in italiano, e bisogna trovarle”. Diversamente si resta in una sorta di opacità che non aiuta il risparmiatore.