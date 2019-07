Cosa fare prima di iniziare ad investire

I mercati

I mercati possono essere paragonati a delle piazze di scambio in cui si incontrano gli investitori che prestano denaro e entità di vario genere che lo ricevono. Altra precisazione importante: non ci sono garanzie sui rendimenti finali. I mercati sono sempre influenzati da diverse variabili e per questo ci sono figure preposte al monitoraggio del loro andamento.



Le variabili da fissare

Tra le prime cose da definire, quando si sta pensando ad un investimento, c’è l’orizzonte temporale. Scegliere un arco di tempo di medio-lungo termine risulterà una scelta premiante alla lunga poiché si rivelerà un ottimo strumento in grado di mitigare la normale volatilità dei mercati. Occorre poi anche definire la propria propensione al rischio per individuare il prodotto finanziario più adatto.



Scegliere il consulente

Affidarsi al consulente in filiale della propria banca non sempre è una buona idea. Il motivo principale è legato al conflitto di interessi: la banca preferirà proporre i suoi prodotti di investimento e non sempre gli interessi dell’istituto di credito coincidono con quelli del risparmiatore. Da tenere bene sotto controllo sono anche i costi. La maggior parte dei fondi proposti in filiale hanno commissioni importanti, soprattutto nel caso di vendita.



La scelta migliore per valorizzare i propri risparmi

Un consulente indipendente, come Moneyfarm, ha il vantaggio di proporre prodotti slegati da logiche di conflitto di interesse, con maggiore trasparenza sui costi che sono fissi e chiari. Un consulente indipendente sarà in grado di capire le esigenze del cliente, consigliando la scelta migliore per costruire un portafoglio personalizzato e diversificato, in grado di generare profitti nel medio-lungo periodo. https://app.moneyfarm.com/it/sign-up