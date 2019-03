Come si misura

La volatilità si misura in percentuale e indica la distanza usuale del prezzo di un titolo dal suo valore medio. Facciamo un esempio: un’azione ha registrato una volatilità del 20% nel corso dell’ultimo anno. Questo significa che in media la distanza del suo valore dal prezzo medio del titolo è stata di 20 punti percentuali. Semplificando, a una volatilità elevata corrisponderanno variazioni di prezzo più marcate, mentre a una bassa volatilità corrisponde un andamento del prezzo più docile.



Volatilità e rischio

Se un titolo è molto volatile, l’investitore che lo detiene in portafoglio si espone a un più elevato livello di rischio associato. Prima di iniziare ad investire, quindi, è opportuno valutare la propria propensione al rischio. Se bassa, sarà sconsigliato optare per titoli o prodotti finanziari con un’elevata volatilità.



Come limitare la volatilità

Per contrastare la volatilità la prima cosa da considerare è diversificare il portafoglio. Il movimento di alcune asset class ridurrà quello di altre e questo consentirà al tuo capitale di crescere in modo più equilibrato, compensando eventuali perdite con altri titoli o prodotti che invece fanno registrare degli andamenti positivi. La diversificazione deve essere sia tra i prodotti che inseriamo in portafoglio che geografica. C’è da considerare anche l’orizzonte temporale: fare un investimento a medio-lungo termine consente di limitare nel tempo la volatilità e i nervosismi dei mercati.



Un esempio concreto

Per capire l’importanza della volatilità ecco qui un esempio. Qui ci sono due portafogli Moneyfarm a volatilità variabile e questa è la loro performance storica.



Quale di questi due portafogli scegliereste?