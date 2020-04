Come tornare a investire nei mercati, sfruttando i vantaggi della Gestione Patrimoniale

La pandemia da coronavirus ha fatto sentire i suoi effetti sui mercati finanziari, facendo aumentare la volatilità. In questa fase di forti turbolenze, quindi, avere un portafoglio diversificato e pensato per resistere al nervosismo dei listini può fare la differenza. Ci sono diversi strumenti adatti ad affrontare questi momenti, come una Gestione Patrimoniale . Quella di Moneyfarm , ad esempio, offre diverse vantaggi in termini fiscali che la rendono uno strumento particolarmente interessante in tempi dominati dall’incertezza. Scopriamo perché.

Coronavirus e volatilità

Da quando l’infezione di Covid-19 si è spostata dalla Cina in Europa e poi praticamente in tutto il mondo, i mercati hanno iniziato il calo. L’ultimo trimestre è stato il più difficile degli ultimi dieci anni per gli investitori, con Wall Street che ha totalizzato più del 20% di perdite, ed è andata ancora peggio in Europa. Cosa fare in questi momenti? Sicuramente è sbagliato smontare il proprio portafoglio e vendere tutto. Non è una scelta premiante perché si incasserebbero solo le perdite, rinunciando alla possibilità di cogliere i rimbalzi dei mercati e le future risalite che, come sempre avviene, premieranno l’investitore di medio-lungo termine.

Come resistere alla volatilità

Se, come abbiamo detto, vendere tutto e disinvestire non è la scelta adatta, ci sono soluzioni in grado di affrontare meglio la volatilità rispetto ad altre. Prendiamo, ad esempio, una Gestione Patrimoniale che punta su due fattori che possono rivelarsi vincenti in questo periodo: la diversificazione e la gestione dinamica del portafoglio. Oltre ad offrire interessanti vantaggi fiscali. La diversificazione dovrebbe essere alla base di ogni portafoglio di investimento: diverse asset class, ma anche prodotti di differenti aree geografiche. L’altro vantaggio da sfruttare è la gestione dinamica del portafoglio che consente di ridurre la volatilità, scegliendo il posizionamento tattico migliore.

I vantaggi fiscali di una Gestione Patrimoniale

La Gestione Patrimoniale in Etf di Moneyfarm offre diversi vantaggi fiscali. Per prima cosa, consente di ottenere un credito di imposta. Spiegato in parole semplici: se il nostro investimento a fine anno registrasse delle perdite, queste minusvalenze saranno compensate con l’eventuale profitto dei prossimi anni, pagando meno tasse sulla rendita finanziaria. L’efficienza fiscale si può sfruttare anche nelle attività di compravendita, che non implicano il pagamento dell’imposta nel momento del realizzo. Altro aspetto da considerare: eventuali dividenti da Etf, incassati nel corso dell’anno, vengono accreditati lordi e non decurtati dell’imposta sulle rendite finanziarie (capital gain), che pesa per il 26% del guadagno. Per cercare di ridurre ulteriormente il rischio, infine, si può anche impostare un ingresso graduale sui mercati, sfruttando così i prezzi particolarmente vantaggiosi del momento.

