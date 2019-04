Come si costruisce un portafoglio diversificato

Come costruire un portafoglio diversificato

La prima buona regola per combattere la volatilità dei mercati è quella di diversificare il più possibile il proprio portafoglio. La regola vale indipendentemente dalla somma investita. Perché sia bilanciato, un portafoglio dovrebbe contenere una parte in azioni bilanciata da una componente di asset class meno volatili, principalmente obbligazionaria.



Un esempio concreto

Possiamo fare un’ipotesi, un portafoglio bilanciato di fascia moderata potrebbe contenere dal 25 al 35 per cento di azionario. Un portafoglio bilanciata di fascia media contiene oltre il 35 per cento di obbligazionario e il 60 per cento di azionario; mentre un bilanciato viene considerato aggressivo, quindi con un rischio più elevato, quando la componente azionaria nell’asset allocation supera il 60 per cento.



Cosa considerare per creare il portafoglio

Non esiste un portafoglio che vada bene per tutti. Ogni investitore ha un profilo di rischio differente ma entra anche in gioco l’orizzonte temporale che si sceglie nel momento dell’investimento. In estrema sintesi, se si opta per un orizzonte temporale a medio-lungo termine, si può preferire una asset allocation più aggressiva, con maggiori rischi. Contare su un orizzonte temporale di lungo termine è anche il modo migliore per annullare, o limitare fortemente, la volatilità dell’investimento. Chi investe, invece, una parte considerevole del proprio patrimonio, è bene che decida di costruire un portafoglio più conservativo, per limitare i rischi al minimo.



La scelta migliore

Non sai quale sia la scelta che ti possa garantire il maggior profitto? Oppure non sai definire con precisione la tua propensione al rischio? Ci sono servizi di consulenza online, come quello offerto da Moneyfarm, che con costi di commissione bassi, sono in grado di tracciare il tuo profilo attraverso un’analisi scientifica delle tue esigenze. In questo modo potrai essere sicuro di ottenere veramente ciò di cui hai bisogno, evitando spiacevoli sorprese. Affida il tuo risparmio a dei professionisti con trasparenza ed efficienza costi.



Scopri la gestione patrimoniale Moneyfarm, il consulente indipendente più apprezzato in Italia.