Contenuto sponsorizzato Come investire quanto si ottiene dalla vendita di un immobile

La difficoltà maggiore per chi investe, spesso, è quella di riuscire ad accantonare una somma da destinare alla costruzione del proprio portafoglio. La vendita di un immobile può rappresentare una possibilità di investimento. Ipotizziamo di essere entrati in possesso di 150mila euro, dopo la vendita di una casa. Come investire questa somma?

Evitare la “tassa” dell’inflazione

Tenere la somma parcheggiata sul conto corrente non è la scelta giusta. Come si può notare dal grafico, in un arco di 20 anni, mantenere la liquidità sul conto significa perdere fino al 20 per cento della somma iniziale, a causa dell’effetto dell’inflazione.



L’investimento a lungo termine

Si può pensare di destinare la somma realizzata dalla vendita di un immobile ad un investimento, con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, per limitare le perdite che si possono verificare nel breve termine e per trovarsi in futuro un capitale rivalutato. Optare per un orizzonte temporale di ampio respiro è un buon modo per calmierare i nervosismi dei mercati.