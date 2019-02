Come investire 50.000 euro

Si tratta di una buona occasione a patto che si investa per il lungo termine e che si riesca a controllare al meglio la volatilità di breve periodo, che sarà comunque elevata nei prossimi mesi, con una gestione di portafoglio professionale.



Parola d’ordine: diversificare

La prima regola di un buon investimento è la diversificazione del portafoglio. Investire il tuo capitale in varie tipologie di asset e aree geografiche, con un conseguente contenimento del rischio al quale ti esponi consente di poter cogliere maggiori opportunità. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che tu abbia diversificato investendo una parte del tuo capitale in azioni e un’altra in obbligazioni: in un dato momento le tue azioni potrebbero essere in negativo e le tue obbligazioni in positivo, bilanciandosi a vicenda.



A chi rivolgersi per investire

Se non sei un esperto del settore, per investire i tuoi 50.000 euro puoi rivolgerti ad una banca, a una SIM o a una SGR, SICAV e SICAF. La banca di affida ad uno dei suoi consulenti che ti consiglierà un prodotto finanziario. Tieni presente che la banca ha bisogno di vendere i suoi prodotti che non sempre sono convenienti per il cliente. C’è da considerare anche la questione del conflitto di interesse: una società emette un fondo e manda un suo promotore alla ricerca di una banca disposta a distribuirlo al cliente finale. La società vende alla banca e quest’ultima vende a te. Più passaggi fanno lievitare il costo finale del prodotto che vai a mettere nel portafoglio, con commissioni che rischiano di erodere buona parte del tasso di interesse.



Meglio un consulente indipendente

La scelta giusta è rivolgersi a un consulente finanziario indipendente che permetta di ridurre i costi e slegato da conflitti di interesse. Chi opera in maniera indipendente, infatti, non riceve retrocessioni sugli strumenti finanziari consigliati all’investitore e per questo può proporre il prodotto migliore per l’investitore.



I costi

Quanti costa investire 50.000 euro? Dipende dai prodotti che si mettono in portafoglio. ETF, fondi comuni oppure un PAC per accantonare una piccola somma ogni mese. Con Moneyfarm si paga lo 0,7 per cento all’anno, ossia 350 euro, 29 euro al mese. Senza altri costi nascosti. I rendimenti sono legati alle dinamiche dei mercati. Ogni investitore può contare sul Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), al quale aderiscono tutte le banche italiane, che tutela tutti i depositi fino a 100.000 euro. Affida il tuo risparmio a dei professionisti con trasparenza ed efficienza costi.



Scopri la gestione patrimoniale Moneyfarm, il consulente indipendente più apprezzato in Italia.