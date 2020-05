Come investire 50.000 euro nel post-coronavirus, sfruttando i mercati finanziari

Ogni crisi finanziaria offre anche delle possibilità di investimento. Per coglierle, però, occorre pianificare con attenzione il proprio ingresso sul mercato, affidandosi ad un servizio di consulenza indipendente, come quello di Moneyfarm, scegliendo un orizzonte temporale di medio-lungo termine. La fase acuta della crisi da coronavirus è superata, gli operatori guardano alla fase 2 e la volatilità non è più ai livelli preoccupanti di marzo. Le Borse hanno già recuperato gran parte dei ribassi, e questo potrebbe essere un buon momento per investire 50.000 euro. Ecco come.

Scegliere la strategia giusta

Il segreto per ottenere guadagni nel lungo periodo è pianificare con cura la propria strategia. Prima di tutto è assolutamente sconsigliato pensare di poter fare tutto da soli, meglio scegliere un consulente indipendente, in grado di definire il nostro livello di rischio, in modo da mettere a punto la strategia migliore per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Rivolgersi a un consulente finanziario indipendente inoltre permette da un lato di ridurre i costi, dall’altro di non scontrarsi con il conflitto di interesse. Chi opera in maniera indipendente, infatti, non riceve retrocessioni (commissioni) sugli strumenti finanziari consigliati all’investitore e per questo può consigliare liberamente il tipo di investimento più adatto al profilo dell’investitore.

Se hai messo da parte una somma di denaro, per esempio 50.000 euro, e ora sei pronto per investirli, un buon modo potrebbe essere quello di optare per un Piano di accumulo capitale. Il Pac consentirebbe di contrastare efficacemente la volatilità, scaglionando l’ingresso sul mercato, con la possibilità di cogliere a pieno il rimbalzo sui mercati azionari, limitando i rischi.

Investire 50.000 € in un Pac?

Cogliere il giusto timing per entrare sui mercati non è mai affar semplice. Spesso non riesce neanche ai più esperti investitori, figuriamoci a chi si trova ad affrontare i suoi primi investimenti. I mercati sono difficilmente prevedibili, per questo investire i 50.000 che abbiamo a disposizione in piccole tranche, spalmate nel tempo, in questa fase storica sui mercati, potrebbe rivelarsi la scelta azzeccata, in grado di non mancare la ripresa, sfruttando appieno anche le performance generate del rimbalzo sui listini.

Perché è meglio evitare il “fai da te”

Chi fa da sé fa per tre. Ma non se si tratta di investimenti. In questo caso, invece, non affidarsi al servizio di consulenza più adatto alle proprie esigenze, come quello offerto da Moneyfarm, può diventare il modo migliore per vedere andare in fumo i propri risparmi. Meglio puntare su una gestione dinamica, in grado di adattare la propria azione al raggiungimento degli obiettivi di investimento. Da evitare, in queste fasi di nervosismo sui mercati, un approccio “fai da te”, comprando magari singoli titoli, o cercando di speculare su materie prime indebolite dal lockdown, come il petrolio, avventurandosi così in investimenti rischiosi. Nella fase post-coronavirus, meglio pianificare per valorizzare al meglio il proprio portafoglio nel tempo.

In definitiva cosa fare?

Individuare un consulente esperto su cui fare affidamento

Definire i propri obiettivi e il profilo d’investimento

Scegliere una strategia che garantisca un controllo dei costi

Pianifica la tua strategia d'investimento con Moneyfarm, il consulente indipendente più apprezzato in Italia.

Le crisi sui mercati finanziari sono un'opportunità per gli investitori, a patto di saper cogliere i momenti e analizzare con lungimiranza la situazione. Per aiutare tutti gli investitori a orientarsi in una situazione così particolare, Moneyfarm ha realizzato degli approfondimenti video dove fare il punto sull’evoluzione dei mercati e sulle maggiori notizie che arrivano dalla politica e dall’economia. Per seguire l’aggiornamento di Moneyfarm, vai a questa pagina del blog