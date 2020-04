Come approfittare della crisi per iniziare a investire

Vietato farsi prendere dal panico

La risposta potrebbe benissimo essere quella di Andrea Rocchetti, Head of Investment Advisory Moneyfarm: “Per gli investitori lungimiranti che vogliono cogliere l’opportunità, crediamo che si presenti una finestra interessante di ingresso sul mercato”. In momenti come questi, quindi, bisogna assolutamente evitare di cedere al panico, liquidando i prodotti finanziari in rosso. Le perdite diventano reali, d’altronde, solo nel momento in cui si decide di vendere, con il rischio di liquidare sui minimi per poi ricomprare ai massimi. Storicamente, infatti, le migliori giornate di borsa tendono a seguire quelle peggiori. Impossibile sfruttare i rimbalzi se si decide di uscire dai mercati.

Sfruttare le opportunità

Ogni momento è buono per iniziare a investire. Anche nel bel mezzo di una crisi come questa scatenata dal coronavirus? Ebbene sì. Anche momenti di alta volatilità e forte nervosismo sui mercati, come quelli che stiamo vivendo in queste settimane, offrono opportunità in ottica investimento da cogliere. Le migliori, inoltre, si presentano per gli investitori che privilegiano un orizzonte temporale di medio-lungo termine, in grado di supere la tempesta del momento.

I punti da fissare nell'azionario

È bene sottolineare che nessuno possiede la sfera di cristallo per prevedere con assoluta certezza quello che accadrà sui mercati. Ma ci sono dei punti da fissare e che possono dare indicazioni interessanti. Le aspettative sulla profittabilità delle aziende per quest’anno sono scese con una velocità senza precedenti. Restringendo il punto di vista sul rapporto prezzo/utili, emerge come sia tornato a livelli più sostenibili nel lungo periodo: questo significa che i prezzi sono scesi più che proporzionalmente all’abbassamento degli utili attesi. Il mercato azionario quindi, può essere considerato a prezzi di saldo. Restando sull’azionario, i ritorni attesi sono migliorati: il premio al rischio è aumentato e la redditività relativa dell’azionario è migliorata rispetto a pochi mesi fa. Il rendimento di lungo termine, per questa asset class, risulta quindi interessante.

Come approfittare della crisi

Opportunità da cogliere, si diceva. Ecco, da cercare nell’azionario a lungo termine. Magari organizzando l’ingresso nel mercato a piccoli passi, con un piano di accumulo capitale, per esempio, in grado di ridurre l’incidenza del prezzo di carico e contrastare la volatilità in momenti diversi. Affidarsi al servizio di Moneyfarm consente di sfruttare le garanzie fiscali della Gestione Patrimoniale, con la possibilità di condividere una strategia diversificata, commisurata al proprio livello di rischio.

Le crisi sui mercati finanziari sono un'opportunità per gli investitori, a patto di saper cogliere i momenti e analizzare con lungimiranza la situazione. Per aiutare tutti gli investitori a orientarsi in una situazione così particolare, Moneyfarm ha istituito un appuntamento quotidiano con contenuti video e approfondimenti, dove fare il punto sull’evoluzione dei mercati e sulle maggiori notizie che arrivano dalla politica e dall’economia. Per seguire l’aggiornamento di Moneyfarm, vai a questa pagina del blog

