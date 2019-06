Borse, cosa fare se finirà il mini rally?

Da inizio anno l’indice Msci World ha guadagnato il 15,4%, nello stesso periodo dello scorso anno, giusto per fare un paragone, faceva registrare una perdita dell’1%. Wall Street ha messo a segno un rialzo del 17% sull’S&P500 (-2,27% nello stesso periodo dell’anno scorso) e addirittura del 22,4% sull’indice tecnologico Nasdaq. In Europa, Piazza Affari ha brillato con un rialzo del 18,5%, con un mercato europeo che ha fatto registrare, in media, un guadagno del 15 per cento. Il rally ha offerto, e continuerà a fornire, un ottimo spazio di manovra nei prossimi mesi, aumentando le opzioni a disposizione della gestione, come si evince dal grafico elaborato dal Centro Studi di Moneyfarm.



Quanto durerà il rally?

La domanda che tutti, investitori, risparmiatori e addetti ai lavori si chiedono, è quanto potrà durare questa fase di rialzo dei listini. Nel mese di maggio si sono iniziati a vedere i primi rallentamenti. Difficile prevedere se il trend ribassista continuerà o meno. Per far correre meno rischi al proprio investimento è sempre bene concentrarsi su un arco temporale di lungo periodo, per cogliere le migliori opportunità di mercato. La situazione attuale consente di gestire la volatilità dei prossimi mesi, i portafogli hanno beneficiato della posizione conservativa degli ultimi mesi e sono ben posizionati per sfruttare le opportunità sui mercati globali.



